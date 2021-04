81-jähriger E-Bike-Fahrer in Gossau schwer verletzt

Der E-Bike-Fahrer sei an einer Kreuzung aus noch unbekannten Gründen mit dem Auto zusammengestossen, welches in dieselbe Richtung fuhr. Der Unfall ereignete sich um 14:30 Uhr auf der Leerütistrasse von Oetwil am See Richtung Gossau, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Der schwer verletzte 81-Jährige wurde ins Spital gebracht. Der 50-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Wegen des Unfalls musste der betroffene Strassenabschnitt kurzzeitig gesperrt werden. (sda)