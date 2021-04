«Für das Genre der Seemannslieder sind neue Chancen entstanden»

«Es war einmal ein Schiff, das in See stach. Der Name des Schiffs war Billy of Tea.» Mit dieser Zeile beginnt das inzwischen weltberühmte Seemannslied oder «Shanty» «Wellerman». Ein Postbote aus Schottland namens Nathan Evans stellte Ende Dezember 2020 ein Video auf das soziale Netzwerk Tiktok, in welchem er das alte Walfanglied singt. Der Clip kaperte das Internet und wurde zum viralen Hit.