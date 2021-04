Die Limmat erhält mehr Auen und Dämme

Der Plan hört sich wie die viel zitierte eierlegende Wollmilchsau an: Der Kanton kündigte am Mittwoch ein Vorprojekt an, welches die Limmat zwischen Stadtgrenze und Dietikon attraktiver für die Menschen machen, Tieren und Pflanzen naturnaheren Lebensraum bieten und besseren Hochwasserschutz garantieren soll.