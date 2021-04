50. Ausgabe des Dübendorfer Döschwo-Pfingsttreffens abgesagt

Zwar hat der Bundesrat am Mittwoch mehr Lockerungen beschlossen, als viele erwartet hatten. Trotzdem sind nicht alle zufrieden. So zum Beispiel die Veranstalter des Döschwo-Pfingsttreffens, das jeweils auf der Schiessanlage Werlen in Dübendorf stattffindet.



Weil bei Veranstaltungen im Aussenbereich lediglich 100 Personen und bei sonstigen Veranstaltungen sogar nur 15 Personen teilnehmen dürfen, bleibe die Planungsunsicherheit für den Anlass Mitte Mai zu gross, heisst es in einer Mitteilung. Das Organisationskomitee habe sich deshalb schweren Herzens gegen eine Durchführung entschieden.

«Leithammel» überdenken Durchführungsort

«Das traditionsreiche Döschwo-Pfingsttreffen, das es seit genau 50 Jahren gibt, fällt nach letztem Jahr, auch dieses Jahr wieder aus», schreiben die Organisatoren weiter.

Über den Durchführungsort des nächsten Pfingstreffens würden die «Leithammel» (die Präsidenten der Lokal-Clubs) in näherer Zukunft entscheiden.