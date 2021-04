Vier Schulklassen in Dübendorf in Quarantäne

Weil mehrere Schüler und eine Lehrperson positiv auf Covid-19 getestet worden waren, ordnete der Kantonsärztliche Dienst am Freitag eine sogenannte «Ausbruchskontrolle» im Dübendorfer Schulhaus Stägenbuck an. Das mobile Team des Testzentrums Dübendorf führte daraufhin am Freitagvormittag in der Sporthalle 397 Tests durch, wie die Geschäftsleitung der Primarschule in einer Mitteilung schreibt.

Das Resultat: Sieben der durchgeführten Tests waren positiv – mit der Folge, dass das Contact Tracing des Kantons für eine Kindergartenklasse, zwei Unterstufenklassen und eine Mittelstufenklasse eine Quarantäne bis und mit 18. April anordnete. Gemäss Mitteilung hätten vereinzelte Eltern keine Einwilligung zum Test gegeben; die betroffenen Kinder werden deshalb für den gleichen Zeitraum vom Unterricht ausgeschlossen.