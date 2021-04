Millionendesaster um Turnhalle verhunzt Ustermer Jahresrechnung

Der Finanzhimmel in Uster ist lange nicht so düster wie von Finanzvorstand Cla Famos (FDP) einst angekündigt hatte. An der Gemeinderatssitzung im vergangenen Juli sprach er von einem Defizit von 10,5 Millionen Franken fürs Rechnungsjahr 2020. Nun beträgt das Minus in der Jahresrechnung 5,6 Millionen Franken. Dies bei einem Ertrag von 256,9 Millionen Franken und einem Aufwand von 262,4 Millionen Franken.