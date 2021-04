Kirchenpräsidentin Susanne Grob ist zurückgetreten

Nach drei Jahren im Amt ist Susanne Grob als Präsidentin der reformierten Kirchenpflege Uster per Ende März zurückgetreten. Der Schritt erfolgte «aus persönlichen Gründen», wie der Kommunikationsverantwortliche der Kirchenpflege, Alexander Kohli, auf Anfrage bestätigt. Weitere Angaben könne er dazu nicht machen.

Grob habe sich mit grossem Elan in der Reorganisation der Verwaltung engagiert, so Kohli rückblickend. «Sie hat die Schwachstellen aufgedeckt und die notwendige Sanierung der Finanzen initiiert.» Grob war im Juli 2016 in die Kirchenpflege eingetreten, wo sie das Ressort Personelles übernahm.

«Das ist zu schaffen»

Interimistisch wird das Amt nun von Vizepräsidentin Sabina Bezzola ausgeführt – und das wohl bis Ende Amtsdauer 2022. Allein schon aufgrund der einzuhaltenden Fristen für eine Ersatzwahl sei dies das wahrscheinlichste Szenario, hält Kohli fest.

Mit dem Rücktritt Grobs gibt es in der reformierten Kirchenpflege nun zwei Vakanzen. «Das ist zu schaffen», sagt Kohli. Um im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahl im Frühling des kommenden Jahres wieder komplett antreten zu können, setzt die Kirche nun eine Findungsgruppe ein.