«Das gibt eine soziale Inzucht»​​​​​​​

Frau Froidevaux, ein Mann aus Nänikon will in seinem Holzschnitzatelier Menschen mit und ohne Beeinträchtigung beschäftigen. Vom Angebot ausgeschlossen sind einzig Pflegefälle. Kann ein Privater mit Ausbildung zum Sozialpädagogen einfach so eine Tagesbetreuung für Menschen mit Behinderung oder Demenz anbieten?