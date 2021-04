Zwei Gossauer Schulklassen in Quarantäne

Zwei Schulklassen aus dem Schulhaus Wolfrichti in Grüt müssen in die Quarantäne. Eine Lehrperson sowie ein Kind seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Gossauer Schulpflege in einer Mitteilung schreibt. Die Eltern der Schüler aus den betroffenen Klassen seien durch die Schulleitung und in Absprache mit dem Contact-Tracing des Volksschulamtes informiert worden. Dieses habe für die beiden Klassen eine sofortige Quarantäne angeordnet. Für die Schüler werde während dieser Zeit Fernunterricht stattfinden.