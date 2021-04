Glace aus Plastikbecher verärgert Marktbesucher

Sonnenschein und milde Temperaturen herrschten am Freitag und Samstag. Ideale Bedingungen also für den Baumer Frühlingsmarkt. Wie bereits am Herbstmarkt galten auf dem ganzen Gelände strikte Schutzmassnahmen, die sich am Schutzkonzept vom Schweizerischen Marktverband orientierten. Diese trübten zuweilen die Stimmung und sorgten für Verwirrung, wie ein Augenschein am Freitag zeigte.