Das Schweigen der Mönchaltorfer Kirchenpflege

Mit Kirchenpflegepräsident Markus Holzner und seinem Vize Benedikt Ambühl wird die Führung der Reformierten Kirche Mönchaltorf auf einen Schlag per 30. Juni zurücktreten. Der Rücktritt der beiden erfolge aus beruflichen Gründen, heisst es in einer offiziellen Stellungnahme in den «Mönchaltorfer Nachrichten». Die Kirchenpflege sagt zum gewählten Zeitpunkt, dass damit «anstehende Geschäfte ordentlich abgeschlossen werden könnten.»