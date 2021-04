«Das gibt eine soziale Inzucht»​​​​​​​

Frau Froidevaux, ein Mann aus Nänikon will in seinem Holzschnitzatelier Menschen mit und ohne Beeinträchtigung beschäftigen. Vom Angebot ausgeschlossen sind einzig Pflegefälle. Kann ein Privater mit Ausbildung zum Sozialpädagogen einfach so eine Tagesbetreuung für Menschen mit Behinderung oder Demenz anbieten?

Christina Froidevaux: Das kommt darauf an, in welchem Bereich er dies tun will. Viele Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sind tagsüber in ihren Institutionen mit Arbeit oder einem anderen Programm beschäftigt. Bietet er die Kurse in Form einer Freizeitbeschäftigung an, abends beispielsweise, sehe ich darin kein Problem.

Wo sehen Sie dann ein Problem?

Sobald die Person IV-Ansprüche stellt, wird es schwierig. Wenn das Angebot als Arbeitsplatz gedacht ist und er damit quasi eine neue Berufsgruppe ins Leben rufen will, dann werden die Hürden plötzlich grösser.



Der Sicherheitsaspekt macht Ihnen keine Sorgen, wenn Menschen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung beispielsweise mit Schnitzmessern hantieren?

Natürlich kommt es darauf an, wie er mit den Kursteilnehmern umgeht und was er ihnen in die Hand gibt. Mit seiner Ausbildung und Erfahrung als Sozialpädagoge sollte er aber in der Lage sein, dies richtig abzuschätzen. Dass er Pflegefälle von der Teilnahme ausschliesst, zeigt mir, dass er eine klare Vorstellung davon hat, was möglich ist und was nicht. Mir gefällt zudem, dass er keine Unterscheidung machen will zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Das klingt nach einem inklusiven und tollen Angebot.

Die Ustermerin Christina Froidevaux ist Geschäftsleiterin von Insieme Zürcher Oberland. Der Verein setzt sich mit einem Bildungs-, Beratungs- und Freizeitangebot für die Interessen und die Förderung von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ein. Seine Dienstleistungen erreichen gemäss eigenen Angaben rund 850 Menschen im Zürcher Oberland.



Laut Herrn Hofmann ist sein Angebot zwar gefragt. Er kommt aber an die interessierten Personen nicht heran, weil ihm die Heime ihre internen Wartelisten für solche Werkstattplätze vorenthalten. Kennen Sie diese Problematik?

Nein, aber ich kann mir aber vorstellen, dass Institutionen ein Interesse daran haben, ihre eigenen Arbeitsplätze selbst zu besetzen; sei es mit Menschen von intern oder extern. Diese Werkstätten tragen ja auch zur Finanzierung des Heims bei. Die Listen bleiben aber sicher auch aufgrund des Datenschutzes unter Verschluss.



Die Heime haben ihm aber offenbar nicht einmal auf eine Anfrage geantwortet, ob sein Angebot überhaupt von Interesse sei.

Wenn die Institutionen nicht wissen, wer hinter einem Projekt steckt und wie seriös dieses ist, reagieren sie zurückhaltend. Sogar wir, die einen Namen und ein Netzwerk haben, haben schon mit einem Teilnehmermangel für unsere Freizeitkurse gekämpft. Wir meinen, ein tolles, neues Angebot geschaffen zu haben, aber es meldet sich trotzdem kein einziger an. Dann kommen wir erst mit Nachhaken und einer direkter Kontaktaufnahme an die Interessierten heran. Für einen Privaten ist das noch viel schwieriger.

Wie erklären Sie sich das? Eigentlich sollte eine Freizeitbeschäftigung für Heimbewohner doch attraktiv sein.

Auf jeden Fall. Solche Angebote sind wirklich wichtig. Und je mehr davon ausserhalb der Institutionen angeboten werden, desto besser für die Bewohner. Ich denke aber, dass in den Institutionen wohl auch zu wenig wahrgenommen wird, was die Klientel in der Freizeit gerne machen möchte. Viele Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung können zudem selbst schwer beurteilen, ob ihnen etwas Spass machen würde oder nicht. Sie sind auf die Moderation ihrer Bezugsperson angewiesen.