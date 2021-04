Wie aus einem Inserat ein 60-Mann-Betrieb wurde

Nicht nur die Grösse der Ernst Spalinger AG hat sich im Laufe der Zeit verändert, sondern auch deren Dienstleistungen. «Zu Beginn machten wir vor allem Nutzarbeit in Gemüsegärten und bei Obstbäumen», sagt Spalinger.

Von Nutzarbeit zu Luxus

«Durch die erste grüne Welle in den 1980er Jahren wuchs das Bewusstsein für die Natur. Dadurch veränderten sich die Aufträge.» Spalinger war damals in der Lehre und erinnert sich: «Wir schufen viele Biotope. Diese waren sehr gefragt.» Dieses Bewusstsein habe sich seither weiter verstärkt.

«Der Austausch innerhalb der Branche fehlt.»

In den 1990er Jahren setzte dann ein weiterer Wandel ein. Der Garten diente nicht mehr primär der Gemüse- und Früchtezucht, sondern entwickelte sich zunehmend zum Erholungsort. «Wir haben vermehrt Feuerstellen, Pools und Saunas gebaut», erklärt Spalinger. 1994 übernahm er von seinem Vater die Leitung der Firma. Sie beschäftigte damals bereits 17 Mitarbeitende am Standort in Zell, der 1977 bezogen worden war.

Nachhaltigkeit liegt im Trend

Heute sind rund 60 Mitarbeiter bei der Ernst Spalinger AG tätig. Der Trend geht momentan in Richtung naturnahe Gartengestaltung. «Nachhaltige und naturnahe Pflanzen sind sehr beliebt», sagt Spalinger. «Viel Glas und Metall im Garten ist immer noch beliebt, zum Beispiel in Verbindung mit Feuerstellen, Sichtschutz oder einem Sitzplatz.» Der Aussenbereich werde zudem immer luxuriöser. Der Garten werde als Investitionsgut gesehen. Corona habe diese Einstellung verstärkt. «Viele investieren in Holzterrassen und gar Aussenküchen.»

Spalinger ist überzeugt, dass der Trend zu naturnaher Gartengestaltung weitergeht. Unter anderem deshalb, weil Land immer rarer und somit wertvoller werde. «Wir werden viel Erfindergeist benötigen, um die Aussenbereiche zu gestalten. Auch deshalb, weil Inspirationsquellen wie die jährliche Gartenmesse Giardina ausgefallen sind», sagt der Geschäftsführer weiter. «Der Austausch innerhalb der Branche fehlt.»

Zukunft gesichert

Positiv sei, dass seine Firma letztes Jahr keinen Einbruch bei den Aufträgen hatte und alle Mitarbeiter das ganze Jahr durch arbeiten konnten. «Wir hatten 2020 ähnlich viel zu tun wie 2019», so Spalinger. Das wachsende Interesse an der Natur sieht er als Chance. «Viele bauen zurzeit selber Gemüse an und befassen sich mehr mit ihrem Zuhause.»