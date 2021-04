Wetziker Primarschule schickt ganze Klasse in Quarantäne

Die Primarschule Egg in Wetzikon schickt etliche Schüler ab Montag in Quarantäne. Laut Medienmitteilung wurde ein Kind aus der zweiten Klasse positiv auf Corona getestet. Daraufhin habe der kantonsärztliche Dienst per sofort eine Quarantäne für die ganze Klasse angeordnet.



Sorge vor Ausbreitung der Mutante