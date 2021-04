Dachbrand in Winterthur verursacht hohen Sachschaden

Ein leerstehendes Mehrfamilienhauses in Winterthur stand am frühen Samstagmorgen in Flammen. Dies vermeldet die Kantonspolizei Zürich. Kurz vor 5 Uhr sei bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung über einen brennenden Dachstock eingegangen. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte hätten den Brand rasch unter Kontrolle gebracht.

Die Liegenschaft befindet sich laut Kantonspolizei zurzeit im Umbau und ist nicht bewohnt ist. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über einhunderttausend Franken.

Ermittlungen laufen

Die genaue Brandursache ist bisher nicht geklärt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen mehrere Patrouillen die Stadtpolizei Winterthur, die Feuerwehr von Schutz und Intervention Winterthur sowie vorsorglich der Rettungsdienst Winterthur mit einem Notarzt im Einsatz. zo