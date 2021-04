Jugendliche wollen am Freitag in Zürich und Winterthur auf die Strasse

Die Jugendausschreitungen am Karfreitag in St. Gallen und die rigorosen Massnahmen am Ostersonntag durch die Polizei haben schweizweit Schlagzeilen gemacht. Nun kursiert auf dem Nachrichtendienst Snapchat eine Nachricht, die zu einer ähnlichen Party am Freitagabend in Winterthur aufruft. Zudem kursiert auf denselben Plattformen auch ein ähnlicher Party-Aufruf für das Zürcher Niederdorf.