Bedingte Strafen für Vandalen-Duo, das in Rikon wütete

Es dürfte kein schönes Bild gewesen sein, welches sich den Arbeitern an einem Freitagmorgen im letzten Mai bei der Baustelle der Avia-Tankstelle in Rikon bot. In der Nacht zuvor hatten zwei Jugendliche im Umkreis des Bahnhofes wie von Sinnen gewütet.

Bei der Avia-Baustelle haben sie eimerweise Farbe ausgeleert, Türen von Neuküchen abgerissen und mit Wasser Räume und das Treppenhaus beschädigt, wie die Kantonspolizei damals mitteilte. Die Tankstelle konnte zwar mittlerweile eröffnet werden – jedoch mit Verspätung.

Knapp 80‘000 Franken

Seit kurzem sind die beiden jungen Erwachsenen nun rechtskräftig per Strafbefehl verurteilt, unter anderem wegen mehrfacher Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl. Laut Strafbefehl betrug allein der Sachschaden bei der Tankstelle knapp 80‘000 Franken, wo sie im ganzen Gebäude randalierten, wie es heisst.

Bei den Tätern handelt es sich um einen Mann und eine Frau, beide heute um die 20 Jahre alt. Sie ist Schweizerin und wohnt im Weinland. Er ist ein in der Schweiz geborener Italiener mit C-Niederlassung und kommt aus dem Tösstal.

Verstoss gegen Gewässerschutzgesetz

Der Strafbefehl gibt detailliertere Einblicke zur den Vorgängen in der besagten Nacht. So war es die Frau, die den Snack-Automaten am Bahnhof zerstört hat. In den Kindergarten Sunnematt wiederum ist er eingedrungen, indem er vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte. Danach hat er die Räumlichkeiten durchwühlt, wobei unter anderem Laptops zu Bruch gingen. Für die Gemeinde Zell resultierte daraus ein Sachschaden von gut 3000 Franken.

Auch in der Gartenanlage des Altersheims Im Spiegel wüteten die beiden. Unter anderem zerstörten sie eine Steinschale. Schliesslich hat er am Bahnhof ein Mofa entwendet, brachte dieses jedoch nicht zum Laufen. Daraufhin hat er es in die Töss geworfen. Nebst Diebstahl stellt dies auch ein Verstoss gegen das Gewässerschutzgesetz dar.

Im Detail wiedergeben

Zu den Motiven der beiden steht im Strafbefehl nichts. Wie der «Landbote» nach deren Festnahme im letzten Juli berichtete, sollen die beiden in der Tatnacht jedoch durch Alkohol und Drogen berauscht gewesen sein. Das gaben die beiden jedenfalls bei der Einvernahme an, wie der zuständige Staatsanwalt gegenüber dieser Zeitung bestätigte.

Im Strafbefehl steht dazu jedoch nichts. Sie waren also nicht so stark berauscht, dass sie sich nicht mehr an die Vorfälle in besagter Nacht erinnern konnten und deshalb schuldunfähig gewesen wären. Vielmehr konnten sie die Taten einigermassen im Detail wiedergeben und waren geständig.

Keine Gerichtsverhandlung

Der Umstand, dass beide geständig waren, ist eine der Voraussetzungen für ein Strafbefehlsverfahren. Bei diesem spricht die Staatsanwaltschaft gleich selbst die Strafe aus. Zu einer öffentlichen Gerichtsverhandlung kommt es nur, wenn gegen den Strafbefehl Einsprache erhoben wird, was in vorliegendem Fall nicht geschehen ist.

Eine weitere Voraussetzung für ein solches Verfahren ist das Strafmass. Die Staatsanwaltschaft muss zum Schluss kommen, dass eine maximale Freiheitsstrafe von sechs Monaten ausreichend ist.

Probezeit von drei Jahren

Zu diesem Schluss ist sie in diesem Fall gelangt. Der Mann erhielt eine Freiheitsstrafe von genau 180 Tagen, die Frau eine Geldstrafe von insgesamt 3600 Franken. Bei beiden Strafen wurde eine Probezeit von drei Jahren angesetzt. Das heisst: Lassen sich die beiden in dieser Zeit nichts zu Schulden kommen, wird die Strafe nicht vollzogen. Die zwei Tage in Haft während der Untersuchung wurden angerechnet. Beide erhielten zudem je eine Busse von 300 Franken.

Dass die Täterin mit einer milderen Strafe davon kommt, liegt unter anderem daran, dass der Mann der Rädelsführer in der Tatnacht war. Das dürfte auch Mitte April 2020 der Fall gewesen sein, als er mit ihr ins Klubhaus des FC Kollbrunn-Rikon unerlaubt eindrang.

Kein Unbekannter

Er hat im letzten Frühjahr zudem mehrere weitere Delikte begangen, die ebenfalls im Strafbefehl aufgelistet sind. So hat er beispielsweise auch schon ein Mofa in Kollbrunn entwendet. Als er es nicht starten konnte, schmiss er es in die Töss. In einer weiteren Nacht ist er mit jemand anderem in eine Liegenschaft in Winterthur eingedrungen und hat dort auf der Toilette Sachschaden angerichtet. Bei der Jugendanwaltschaft war der männliche Täter ebenfalls kein Unbekannter.

Die Verfahrenskosten betragen in seinem Fall knapp 2000, in ihrem Fall rund 1100 Franken und werden den beiden je separat auferlegt. Ob sie diese bezahlen können, ist eine andere Frage. So erhielt der Mann unter anderem deswegen eine Freiheitsstrafe, weil eine Geldstrafe «keine ausreichende abschreckende Wirkung» habe, wie es im Strafbefehl heisst. Ausserdem hätte er gar nicht über ausreichendes Einkommen verfügt, diese zu begleichen.

Keine Katalog-Straftat

Fraglich ist deshalb auch, ob die Geschädigten, also unter anderem die Betreiber der Tankstelle und die Gemeinde, überhaupt zu ihrem Geld kommen, auch wenn die beiden Täter den Schaden im Grundsatz anerkannt haben. Diese Fragen sind jedoch in separaten Zivilverfahren zu klären.

Dass für den Italiener kein Landesverweis geprüft wurde, liegt daran, dass er keine sogenannte Katalog-Straftat begangen hat, die zwingend einen Landesverweis zur Folge hätte. Diebstahl in Verbindung mit Hausfriedensbruch ist zwar eine Katalog-Straftat. Beide Delikte für sich verübt – wie von ihm – aber nicht.