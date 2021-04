Wetziker Sekschüler müssen am Freitag zum Massentest antraben

In den letzten Tagen sind in den Sekundarschulen Walenbach und Zentrum in verschiedenen Klassen vermehrt Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. Dies schreibt die Schule Wetzikon in einer Medienmitteilung. Die Infektionsquelle sei jedoch meist unbekannt. Damit die Ansteckungsketten an der Schule erfolgreich durchbrochen werden könnten, habe der schulärztliche Dienst des Volksschulamts des Kantons Zürich an beiden Sekundarschulen eine Ausbruchtestung angeordnet. Diese findet am Freitag statt.

Eltern werden informiert

Die Testung erfolge mittels Spucktest, der innert 48 Stunden in einem Labor untersucht werde. Bei einem positiven Ergebnis würden die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler vom Contact-Tracing des schulärztlichen Dienstes informiert. Für diese Jugendlichen werde anschliessend die übliche Isolationszeit angeordnet.

Die Schule betont, es sei wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal der beiden Sekundarschulen getestet werden können. Betroffen sind insgesamt rund 720 Personen. Das Ziel sei, positiv getestete Personen rasch zu identifizieren und zu isolieren. Nur so könne eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden und der Schulbetrieb aufrechterhalten werden. (aku/sda)