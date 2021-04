Jetzt muss der bleiverseuchte Boden saniert werden

Die alte 300-Meter Schiessanlage Luckhausen wurde im Jahr 1981 mit der Inbetriebnahme der heutigen Anlage beim Weiler Luckhausen stillgelegt. Doch nach wie vor befinden sich im Boden des Kugelfangbereichs der damaligen Schiessanlage grosse Mengen Blei aus den Gewehrpatronen.

Wie die Stadt Illnau-Effretikon nun in einer Mitteilung schreibt, wurde sie deswegen von der Baudirektion des Kanton Zürich beauftragt, im ehemaligen Kugelfangbereich eine Schwermetallsanierung durchzuführen.

Einsatz von Bodenwaschanlage

Der Kugelfang der stillgelegten Schiessanlage befindet sich wenige Meter südöstlich des heutigen Kugelfanges. Die Anlage war von 1948 bis 1981 in Betrieb. Die Stadt schätzt, dass in dieser Zeit durch Nutzung der verschiedenen Sportschützenvereine und militärischer Beanspruchung zirka 130'000 Schuss in den Kugelfang abgegeben wurden. Aus diesem Grund wurde der damalige Kugelfang im Kataster der belasteten Standorte als sanierungsbedürftig beurteilt. Nun muss der belastete Boden abgetragen und durch den Einsatz einer Bodenwaschanlage von den Schwermetallen befreit werden. Das Bodenmaterial wird anschliessend in einer Deponie abgelagert.

Die Arbeiten sollen am Montag, 12. April, starten und dauern voraussichtlich zwei bis drei Wochen. Nach den Arbeiten wird das Gebiet rekultiviert und wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. Die Kosten belaufen sich schätzungsweise auf 230'000 Franken. Ein Teil davon wird durch den Bund und den Kanton getragen. Die Nettokosten für die Stadt dürften zwischen 70'000 bis 80'000 Franken liegen, wie diese in der Mitteilung schreibt.