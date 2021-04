«Fischen wird nun fast schon zu einem elitären Hobby»

Es war dicke Post für jene, die am Seeufer in Greifensee einen Ruderbootsplatz haben: In einem Schreiben vom 25. März kündigte die Gemeinde Greifensee an, dass beispielsweise ein Platz an einem der Holzstege neu 600, statt wie bisher 385 Franken kostet. Das entspricht einer Erhöhung von satten 56 Prozent.