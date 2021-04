Endlich geht der Bau des Hinwiler Grossprojekts los

Was lange währt, fängt irgendwann endlich an. Man muss das Sprichwort ein bisschen verbiegen, um dem Projekt der neuen Hinwiler Sporthalle im Hüssenbüel gerecht zu werden. Am Dienstagmittag ging der Spatenstich für das Hinwiler Grossprojekt über die Bühne; die Vorgeschichte ist lange.

Sie begann schon mitten in den 2010er Jahren, als eine Projektgruppe über mehrere Jahre hinweg ein urnenwürdiges Projekt für die Halle erarbeitete, das der Souverän Ende 2017 absegnete. Danach folgten Projektwettbewerb, Auslobung des Siegerprojekts, Detailprojektierung, Erarbeiten der Baueingabe.