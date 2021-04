Bubikons Gemeindepräsidentin wendet sich in offenem Brief an Zürcher Baudirektion

Dass zwischen den grünen Wiesen in Bubikon bald SBB-Züge parkiert und gewartet werden sollen, will die Bubiker Gemeindepräsidentin nicht akzeptieren. Den SBB gehe es darum, Gewinn zu machen.

Fabienne Grimm

Bald Grau statt Grün? Mit dem Bau der Anlage soll frühstens gegen Ende des Jahrzehnts begonnen werden. Foto: Seraina Boner