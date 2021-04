«Züriost» enttarnt die Aprilscherze der Region

Wer lässt sich schon gerne übers Ohr hauen? Wir nicht - und wir gehen davon aus, dass es unseren Lesern gleich geht. Deshalb helfen wir, dass euch nicht irgendwelche hinterhältigen Bauernhofbetreiber oder Stadtpolizisten einen Bären aufbinden. Wir enttarnen die fiesen regionalen Aprilscherze.

Juckers kiffen

Man sieht's ja ehrlich gesagt schon dem Bild an, das nach Trash-B-Movie aussieht. Gerade geschmeidig liegt das Hanfblatt nicht in Martin Juckers Hand - und der Joint ist nicht nur verdächtig lang, sondern auch strammer als die Realität es üblicherweise zulässt. Die Juckers wollen also Hanf anbauen - THC-Stoff, wie sie behaupten. Ziel sei nebst dem finanziellen Absatz auch ein entspannteres Publikum am Pfäffikersee. Wer's glaubt, wird selig.