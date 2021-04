Lukas Morf erbt Sitz von Claudio Jegen

Er ist seit 1998 in Effretikon wohnhaft und Sohn von Gemeinderätin Katharina Morf (FDP), die bereits seit 2014 im Parlament politisiert. Lukas Morf studiert derzeit Maschineningenieurswissenschaften an der ETH. Wie er in einem Interview mit der Stadt sagt, will er das lokale Gewerbe fördern sowie sich für Vereine einsetzen.

Seit 2016 im Amt

Der zurücktretende Claudio Jegen gehört seit September 2016 dem Stadtparlament an. Damals rückte er für die ihrerzeit zurückgetretene Michèle Vögeli in die Reihen des Parlamentes nach. In den Amtsjahren 2018/2019 und 2019/2020 war er zudem Mitglied der Rechnungsprüfungskommission des Grossen Gemeinderates.

Im Rahmen der Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 2018 – 2022 ist er aufgrund des damaligen Amtsannahmeverzichtes von Raffaela Piatti wiederum nachgerückt.