«Bund und Kanton wissen, dass sie mit ihren Massnahmen viele unnötige Suizide verursacht haben»

Die vom Bundesrat ergriffenen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus bezeichnet sie als «verfassungswidrig» und «menschenverachtend». Unzählige Tode hätten sie verursacht, schreibt die Volketswiler Kantonsrätin Maria Rita Marty (SVP) zusammen mit Hans Egli (EDU) in einer Anfrage an den Regierungsrat. Gewalt in der Familie habe sich vervielfacht, was sich auch darin zeige, dass doppelt so viele Frauen von ihren Lebenspartnern getötet würden.