Zürcher Regierungsrat kritisiert Kulturhilfen des Bundesrats

Das Bundesmodell bewähre sich in der Praxis nur bedingt. Es verursache unnötigen administrativen Aufwand und berücksichtige die reale Erwerbssituation vieler Kulturschaffender nicht, teilte die kantonale Direktion der Justiz und des Innern am Mittwoch mit.

Das vorgeschlagene Zürcher Modell der finanziellen Hilfe sorge für einen besseren Ausgleich zwischen den Kultursparten und verursache deutlich weniger administrativen Aufwand.

Mehr Geld für bildende Kunst

Während bei einer Entschädigung gemäss Bundesvorgaben nur gerade zwei Prozent der Unterstützungsgelder zu bildenden Künstlerinnen und Künstlern fliessen, sind es gemäss Zürcher Modell 24 Prozent. Demgegenüber sinkt der Anteil der Unterstützungsgelder, welcher der Sparte Musik zufliesst, von 65 auf 43 Prozent.

Kulturministern Jacqueline Fehr (SP) will nun das Bundesmodell wenigstens so weit verbessern, wie es innerhalb der Vorgaben möglich ist. Sie hat deshalb beim Bundesamt für Kultur (BAK) eine Arbeitsgruppe angeregt. Die erste Sitzung finde nach Ostern statt, heisst es in der Mitteilung.

Pauschale Ausfallentschädigung

Das Mitte Januar präsentierte Zürcher Modell sah vor, dass Kulturschaffende, die wegen der Coronapandemie in Not geraten sind, befristet bis Ende April ein monatliches Ersatzeinkommen von maximal 3840 Franken erhalten sollten. Das BAK hatte den Zürcher Plänen für ein «Grundeinkommen» jedoch eine Absage erteilt.

Anfang März gab Fehr dann bekannt, dass Zürcher Kulturschaffende für die Monate November 2020 bis Januar 2021 eine pauschale Corona-Ausfallentschädigung erhalten. Für drei Monate gebe es so maximal 9000 Franken. Andere Einkünfte würden abgezogen.