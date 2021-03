Parteipräsidenten und Kritiker sind erfreut über Abgang von Gemeindeschreiber

Jetzt ist es definitiv: Bubikons Gemeindeschreiber Stefan Mettler wird nicht mehr auf die Verwaltung zurückkehren. Der Gemeinderat Bubikon teilt dies am Mittwochmorgen in einem kurzen Schreiben an die Medien mit. Aus rechtlichen Gründen will er derzeit keine weiteren Angaben zu den Hintergründen machen. Ob Mettler entlassen wurde oder selbst gekündigt hat, bleibt unklar. Mettler war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.