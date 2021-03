Rütner Ehepaar muss wegen Falschparkierens 600 Franken zahlen

So haben sich Thomas und Marlys Rusch ihren Hochzeitstag bestimmt nicht vorgestellt. Das Ehepaar aus Rüti parkiert im August letztens Jahres in der Tiefgarage des Denners an der Bandwiesstrasse. Die Schranke, die sonst den Einlass regelt, ist verschwunden, Ruschs fahren in die Tiefgarage, stellen das Auto auf einen Parkplatz, vor dessen Wand in grossen Buchstaben «Besucher» steht.

Als sie nach halben Stunde zurückkehren, staunen sie nicht schlecht. Unter dem Scheibenwischer klebt eine Umtriebsentschädigung über 75 Franken. Wegen Falschparkierens. Den Bezahlkasten, der vor dem Eingang des Treppenhauses steht und in dem sie korrekterweise ihre Parknummer hätten angeben sollen, haben sie übersehen. Weil sie den kürzesten Weg über die Einfahrrampe hinaus nahmen, um einkaufen zu gehen, wie sie sagen. Eine Abkürzung, die sie teuer zu stehen kommt.

Grosser Ärger

75 Franken Umtriebsentschädigung für eine halbe Stunde falsch parkieren? Der Ärger beim Ehepaar Rusch ist gross. Dass sie einen Fehler gemacht haben, in dem sie den Bezahlkasten übersehen haben, ist den beiden klar. Aber darum geht es ihnen nicht: «Eine Parkbusse von 40 Franken hätte ich sofort bezahlt», sagt Thomas Rusch. «Aber wegen Falschparkierens 75 Franken Umtriebsentschädigung zu fordern? Das geht zu weit. Es muss doch irgendwo eine Linie geben.»

«75 Franken Umtriebsentschädigung wegen Falschparkierens zu fordern? Das geht zu weit. Es muss doch irgendwo eine Linie geben.» Thomas Rusch aus Rüti

Das Ehepaar Rusch will sich wehren. «Ich habe noch am selben Abend ein Mail an die Firma Investigo geschrieben, jedoch lange keine Antwort erhalten», sagt Marlys Rusch. Die Ruschs weigern sich, den geforderten Betrag innerhalb von 10 Tagen zu begleichen. «Dann folgte eine weitere Gebühr von 100 Franken, schliesslich die Verzeigung bei der Polizei, weil wir auch diesen Betrag nicht bezahlt haben.» Dann folgt wegen «Missachtens eines richterlich verfügten Verbotes» am 25. November 2020 ein Strafbefehl. Nochmals eine Busse von 80 Franken, sowie Gebühren von 90 Franken. Mittlerweile summiert sich der geschuldete Betrag an die Investigo und die Polizei auf 340 Franken.

Vor dem Friedensrichter

Die Ruschs erheben Rechtsvorschlag, was man als Schuldner tun kann, wenn man mit der betriebenen Forderung nicht einverstanden ist. Auf Vorschlag der Investigo vereinbart man einen Termin beim Friedensrichter. Dieser hat vor kurzem stattgefunden. Thomas Rusch sagt: «Vor dem Friedensrichter war ich chancenlos. Der Mann von Investigo hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass sie Umtriebe hatten und wir das vollumfänglich zahlen müssen.»

«Ich bin ein kleiner Büezer und kann mich nicht wehren. Investigo hat mehr Schnauf als ich.» Thomas Rusch aus Rüti

Er habe mehrere Paragrafen zitiert und habe verschiedene Vergleiche gezogen, in denen eine solche Umtriebsentschädigung erhoben worden sei. Rusch resigniert. «Investigo ist im Recht und wir wissen das. Aber mich stört dieser willkürliche Betrag von 75 Franken. Ich bin ein kleiner Büezer und kann mich nicht wehren. Investigo hat mehr Schnauf als ich.»

Rechtlich zulässiges Vorgehen

Dass Investigo das Recht auf seiner Seite hat, bestätigt auch der auf Strassenverkehrsrecht spezialisierte Rechtsanwalt Oliver Knakowski-Rüegg aus Wolfhausen. «Das gerichtliche Verbot ist die Rechtsgrundlage. Bei vielen Parkhäusern und Privatparkplätzen gibt es gerichtliche Verbote. Rechtlich ist ein solches Vorgehen zulässig.»

«Umtriebsentschädigungen mögen ärgerlich sein, dagegen vorzugehen, lohnt sich jedoch nicht.» Oliver Knakowski-Rüegg, Rechtsanwalt aus Wolfhausen

Es bleibe jedoch die Frage nach der Höhe der Umtriebsentschädigung. «75 Franken sind hoch. Das Bundesgericht hat bezüglich Umtriebsentschädigung verschiedene Entscheide gefällt und eine solche bis zu 50 Franken als angemessen beurteilt.» Auf einen Gang deswegen vor Gericht würde er dennoch aus Kosten- und Verhältnismässigkeitsgründen verzichten. «Umtriebsentschädigungen mögen ärgerlich sein, dagegen vorzugehen, lohnt sich jedoch nicht.»

Das Ehepaar Rusch hat genau das auf die harte Tour gelernt. Es entscheidet sich schliesslich vor dem Friedensrichter auf die Forderung der Firma Investigo einzugehen. Und muss nun tief in die Tasche greifen. Anstatt der ursprünglichen 75 Franken belaufen sich die Kosten inklusive aller Gebühren und Verzugszins auf beinahe 600 Franken. Eine bittere Angelegenheit. Auf den Gang vor Gericht verzichten sie. «Einen Anwalt kann ich mir nicht leisten», sagt Thomas Rusch. Er hoffe einfach, dass vielleicht andere das Parkhaus in Zukunft meiden. «Sich zu wehren, hat sich unserem Fall nicht gelohnt. Im Gegenteil.»

Keine Auskunft von Investigo

Gerne hätte man erfahren, wie die Firma Investigo auf ihre Umtriebsgebühr von 75 Franken kommt. Trotz mehrerer Versuche war jedoch niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Ein kleiner Blick in die Google-Rezensionen der Firma zeigt allerdings: Das Ehepaar Rusch ist mit seinem Ärger nicht alleine. «Eine äusserst unprofessionelle - oder schlecht geschulte Firma. Meine Freunde, die nicht mal in der Nähe wohnen, kriegen REGELMÄSSIG (sic!) Bussen auf meinem Besucherparkplatz», schreibt eine Userin. Ein weiterer User poltert: «Ich verstehe wirklich nicht, weshalb grosse Verwaltungen noch solche Firmen engagieren.»