Fünf weitere Coronafälle und drei Klassen in Quarantäne

Weil in der vergangenen Woche innerhalb der Schule Zentrum in Egg mehrere Corona-Fälle festgestellt worden sind, mussten sich am Freitag auf Anordnung des Kantonsärztlichen Dienstes sämtliche Schulkinder und Lehrpersonen der Schule einem Corona-Test unterziehen lassen. Jetzt liegen die Ergebnisse der Massentestung vor: Gemäss einer Mitteilung der Gemeinde Egg wurde dabei bei fünf weiteren Schülerinnen und Schülern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Damit seien in der Schuleinheit insgesamt zehn Kinder positiv auf das Virus getestet worden. «Die Schule hat umgehend reagiert und in Absprache mit dem Kantonsärztlichen Dienst eine dritte und eine sechste Klasse unter Quarantäne gestellt», heisst es weiter. Alle übrigen Klassen der Primarschule Zentrum besuchten weiterhin den Unterricht gemäss Stundenplan.

Hohe Testquote

Die Kinder, die auf Wunsch ihrer Eltern nicht getestet wurden, werden für zehn Tage vom Präsenzunterricht ausgeschlossen und bekommen die Arbeitsmaterialien nach Hause geliefert. Das betrifft allerdings weitaus weniger Kinder als damals in den Primarschulen Russikon und Volketswil, wo je rund 90 Schülerinnen und Schüler einen Test verweigerten. Gemäss der Gemeinde Egg liessen sich gesamthaft mehr als 300 Kinder testen – das entspreche einer Testquote von über 95 Prozent, so die Gemeinde. Die Tests seien ruhig und problemlos verlaufen.

Unabhängig davon sei zusätzlich eine Kindergarten-Klasse in der Einheit Bühiki in Quarantäne versetzt worden. Dies, aufgrund einer separaten, einzelnen positiven Testung einer erwachsenen Person. «Dies wurde nötig, weil im Kindergarten-Alltag der Mindestabstand von 1.5 Metern nicht eingehalten werden kann», schreibt die Gemeinde. In der Primarschule Esslingen sowie in der Sekundarschule befänden sich zurzeit keine Klassen unter Quarantäne. (lah)