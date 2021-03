«Biergarten light» am Pfäffiker Seequai

Kleiner Wermutstropfen für das Team des ehemaligen Biergartens am Pfäffikersee: Obwohl sie den Zuschlag für den Betrieb des Bistros am Pfäffiker Seequai erhalten haben, können sie das neue Projekt nicht wie gehofft schon in diesem Jahr in Betrieb nehmen. Dies bedeutet unter anderem, dass auch das Kernteam des ehemaligen Biergartens nicht mehr weiterbeschäftigt werden konnte.