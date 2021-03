Schule Hittnau meldet acht positive Personen

Insgesamt 200 Tests sind an der Primarschule Hittnau durchgeführt worden. Die Tests vom Freitagmorgen, die auf Anordnung des Kantonsärztlichen Dienstes durchgeführt wurden, verliefen ruhig und zügig, wie die Schule am Montagabend mitteilt. Trotz Nervosität hätten die Kinder «gut mitgemacht».

Im Verlauf des Wochenendes wurden die Resultate der Tests bekannt. Bei sieben Kindern und einer Lehrperson fiel dieser positiv aus. Konsequenzen hat dies für eine 6. Klasse mit mehreren positiven Fällen: Alle Schülerinnen und Schüler müssen bis zum 4. April in Quarantäne, wie die Schule weiter schreibt.

Herausfordernde Kommunikation

Betroffen ist auch eine der beiden 2. Klassen, die sich bereits seit Mitte vergangener Woche in Quarantäne befinden: Diese wurde um einen Tag verlängert. Alle Eltern mit von Massnahmen betroffenen Kindern seien noch am Sonntag von der Schulleitung informiert worden. «Die Kommunikation wurde von allen Seiten als herausfordernd erlebt», heisst es in der Mitteilung weiter.

Abgesehen von den Klassen, bei denen Quarantäne angeordnet wurde, findet der Unterricht weiterhin regulär statt. Tritt in einer Klasse nur ein einzelner Fall auf, hat dies für den Schulbetrieb keine Konsequenzen.