Ein Stück Kaffeekultur für Wetzikon

Unter der Woche sieht das Fenster an der Motorenstrasse 126 in Wetzikon aus wie jedes andere im Quartier – hübsch, aber nicht aussergewöhnlich. Doch am Samstagmorgen, wenn Robenhauser Märt ist, steht es seit neuem offen und verwandelt sich in ein Mekka für Kaffeeliebhaber.