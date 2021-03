Anmeldeplattform ist aufgeschaltet

Seit heute Morgen steht auf www.zh.ch/coronaimpfung der Link zur Verfügung, über welchen sich impfwillige Personen ab 65 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen für die Covid-19-Impfung registrieren können. Dies schreibt die Zürcher Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung. Die Anmeldung für den Impftermin erfolgt in zwei Schritten. Der erste Schritt ist die Registrierung mit der Erfassung der persönlichen Daten und der Beantwortung medizinischer Fragen.



Der zweite Schritt ist die Buchung der beiden Impftermine und die Auswahl des Impforts. Der zweite Schritt kann erst erfolgen, wenn die jeweilige Priorisierungsgruppe für die Terminbuchung freigegeben wurde. Die Vergabe der Impftermine erfolgt in der Reihenfolge der vom BAG vorgegebenen Priorisierungsgruppen. Das heisst, dass derzeit nur Personen ab 75 Jahren einen Impftermin buchen können. Für Personen ab 65 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen wird die Terminbuchung möglich sein, sobald ein Grossteil der Personen ab 75 Jahren geimpft ist, womit noch im April gerechnet wird. Geimpft wird ab dem 6. April in den elf Impfzentren des Kantons.



Personen mit Vorerkrankungen wird empfohlen, sich bei ihrer Ärztin oder ihrem Arzt impfen zu lassen. Damit sich Personen mit Vorerkrankungen in einem Impfzentrum impfen lassen können, müssen sie ein Attest ihres behandelnden Arztes mitbringen.



Den über 65-Jährigen den Vortritt lassen

Die Gesundheitsdirektion bittet Impfwillige unter 65 Jahren, sich mit der Registration noch zu gedulden. Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs und Impfquote werden die weiteren Impfgruppen schrittweise für eine Terminbuchung freigeschaltet. Gemäss heutigem Planungsstand wird das noch nicht geimpfte Gesundheitspersonal voraussichtlich gegen Ende April Termine buchen können und die breite Bevölkerung ab Mai.



Ab Mai werden die Apotheken in die Impfaktion integriert. Über die Anmeldeplattform werden dann auch rund 150 Apotheken im ganzen Kanton als Impfort angewählt werden können.