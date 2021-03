Abbrucharbeiten für die Steiner-Beck-Überbauung haben begonnen

Dem Restaurant Feldegg am Hinwiler Bahnhofsplatz geht es an den Kragen. Innendrin schon komplett ausgehöhlt, macht sich ein roter, schwerer Bagger nun an der Aussenfassade des Hauses zu schaffen. Und wo einst ein Dach die Bewohner vor Kälte und Regen schützte, weht jetzt ein frischer Wind.