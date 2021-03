Einbrecher hebeln Fenster auf und flüchten mit Portemonnaie

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in der Zeit zwischen 1 und 8 Uhr in eine Geschäfts- und Wohnliegenschaft an der Buechstrasse in Rapperswil-Jona eingebrochen. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf, betraten durch dieses das Gebäude und durchsuchten zwei Firmen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Weiter hätten die Einbrecher versucht, eine Wohnung aufzubrechen, was ihnen jedoch misslungen sei. Mit dem Deliktsgut – ein Portemonnaie mit mehreren hundert Franken Bargeld – verliessen die Unbekannten anschliessend das Gebäude.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich laut Mitteilung auf rund 5'000 Franken.