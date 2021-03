So will eine Fällander Schule Mädchen für Handwerkerberufe begeistern

Es herrscht ein reges Kommen und Gehen an diesem Morgen im und um das Schulhaus Buechwis in Fällanden. Der Grund ist der Talentparcours, durch den die Oberstufenschülerinnen und -schüler Einblicke in sieben verschiedene Berufe erhalten.

«Ich mag Gartenarbeit nicht», sagt eine Schülerin, die gerade einen Eimer voll Erde vor sich herträgt. Ihr gefalle der Posten in der Küche besser.

50 Prozent der Mädchen in drei Berufen