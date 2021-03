Seen, Berge und Zugfahrten – Romantik in der Schweiz

Romantische Orte im Ausland

«Sobald die Nachbarsländer wieder ihre Grenzen öffnen, werden auch diese ein grosses Thema werden», sagt Mike Jakob. «Auch dort werden vermutlich eher kleinere Orte entdeckt und noch nicht die grossen Städte bereist.»

In Frankreich sorgt beispielsweise das Elsass mit seinen Weinbergen und schönen Städten wie zum Beispiel Strassburg für ein romantisches Flair. Für einen Städtetrip zu Zeiten der Pandemie eignet sich die Gourmet-Stadt Lyon. Lyon ist das kleine Paris und mit dem Zug von Zürich in viereinhalb Stunden zu erreichen. Auch in Italien locken zahlreiche romantische Städtchen zum entspannten Flanieren und Geniessen. So etwa die Kulinarik-Stadt Parma oder die Lagunenstadt Venedig. Hier lohnt sich allerdings schon ein Halt unterwegs in Verona. Denn was gibt es schliesslich Romantischeres, als einen Ausflug in die Heimatstadt von Romeo und Julia höchstpersönlich?