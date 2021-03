Ustermer Jugend setzt Startschuss für landesweites Klimaprojekt

Die Klimajugend macht sich nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten bemerkbar. Im Wald oberhalb des Ustermer Ried krampfen sich momentan zwei Schulklassen der Schule Weidli am harten Waldboden ab. Sie rechen das alte Holz zu einem Haufen zusammen, hacken Löcher in die trockene Erde und setzen dann ein Pflänzchen nach dem anderen hinein. So finden am Donnerstag und Freitag 100 Baumsprösse ein neues Zuhause im Erdreich.