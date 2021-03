Freitag nach Schulschluss

Kanton ordnet Corona-Massentest an der Primarschule in Egg an

Mehrere positive Tests in der Primarschule Zentrum in Egg: Der Kantonsärztliche Dienst ordnet einen Massentest an.

Redaktion Züriost

In Egg werden am Freitag nach Schulschluss alle Schüler einem Massentest unterzogen. (Symbolfoto: Talina Steinmetz)