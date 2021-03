In Uster urteilt ab sofort eine neue Stadtrichterin

Sie behandelt jährlich rund 900 Fälle. Dafür steht der Stadtrichterin von Uster ein 40-Prozent-Pensum zur Verfügung. Neu übernimmt diese Aufgabe Kirsten McBroom, wie die Stadt mitteilt. Sie tritt per 1. April die Nachfolge von Tanja Schellenberg an, die nach fünf Jahren als Stadtrichterin eine neue Herausforderung in der Privatwirtschaft annimmt.

McBroom ist 31-jährig, die Juristin wird von zwei kaufmännischen Mitarbeitenden und vom Leitenden Stadtrichter unterstützt und ist zuständig für die Durchführung des ordentlichen Übertretungsstrafverfahrens nach geringfügigen Widerhandlungen auf dem Gebiet der Stadt Uster, also für sogenannte Übertretungen.

Die Strafkompetenz der Stadtrichterin ist beschränkt auf 500 Franken Busse. Erachtet sie in einem Fall eine Busse von mehr als 500 Franken für angezeigt, so überweist er den Fall zur Beurteilung an das Statthalteramt Uster. (tac)