Heute interessiert sich auch der Bräutigam für den Blumenschmuck

Muss man schon genaue Vorstellungen haben, wenn man zu Ihnen kommt?

Nein, das ist sehr individuell und von Brautpaar zu Brautpaar unterschiedlich. Es gibt Paare, die ganz klare Vorstellungen haben, und andere, die sich noch fast keine Gedanken dazu gemacht haben. Wenn man sich mit der Materie und den Möglichkeiten nicht auskennt, können die Leute auch völlig offen zu uns kommen, und wir helfen dann bei der Beratung, Ideenfindung und Umsetzung.

Gibt es auch Wünsche, die nicht umsetzbar sind?

Es kommt manchmal vor, dass die Leute gewisse Vorstellungen haben, die während der jeweiligen Jahreszeit nicht umsetzbar sind. In der Regel ist es aber so, dass die Leute sich sehr gut mit Alternativen beraten oder auch umstimmen lassen und sich für etwas entscheiden, das saisonal ist und das auch vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her Sinn macht.

Was ist bei der Auswahl der Blumen zu beachten?

Man sollte auf die Saison Rücksicht nehmen. Aber auch die saisonalen Gewächse decken praktisch die ganze Farbpalette ab. Als Fachleute sind wir dankbar, wenn die Leute in Sachen Blumenwahl nicht ganz so eingeschossen sind. Klar, es kommt immer wieder vor, dass Kunden einen speziellen Wunsch haben. Es ist auch immer möglich, auf solche Wünsche einzugehen. Aber je offener sich die Leute zeigen, desto mehr Möglichkeiten bieten sich den Fachleuten, die besten Blumenkombinationen genau in jener Zeitspanne zusammenzustellen, in der der Einkauf für die Hochzeit erledigt werden muss.