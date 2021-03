Breite Zustimmung zum «Hagi-Areal»

Unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen fanden sich am Mittwoch über 90 Personen an der reformierten Kirchgemeindeversammlung auf dem Rebbuckhügel zur Behandlung eines einzigen Traktandums ein.

Beantragt wurde der Kauf von drei Grundstücken an der Tagelswangerstrasse in Effretikon, welche an eine bestehende Liegenschaft der Kirchgemeinde in der Hagenacherstrasse, dem «Hagi», angrenzen. Bei einer Zusammenlegung der vier Liegenschaften entstünde das rund 1'800 Quadratmeter grosse «Hagi-Areal».

Intensive Auseinandersetzung

Zu reden gab unter anderem der Kaufpreis von 3,75 Millionen Franken. Dieser liess die Kirchenpflege in zwei unabhängigen Gutachten schätzen. Die Rechnungsprüfungskommission kam zu dem Schluss, dass die finanzielle Situation der Kirchgemeinde eine solche Anlage im Finanzvermögen zuliesse und angesichts des hohen Eigenkapitals, der Renditen und der Niedrigzinsen gar sinnvoll sei. Schliesslich wäre auch ein allfälliger Wiederverkauf ohne finanzielle Einbussen möglich.