Deshalb muss der Walder Maskenverweigerer seine Busse nicht bezahlen

Eine Masken-Busse sorgt derzeit für Diskussionen. Nachdem sich der in der Gemeinde bekannte Corona-Skeptiker Christian Rüegg am 22. Januar bei seinem Einkauf im Coop in Wald trotz mehrmaliger Aufforderung weigerte, eine Maske zu tragen oder sein Attest zu zeigen, rief die stellvertretende Filialleiterin die Polizei.