Corona-Ausbruch legt Rütner Schulen lahm

Das Unheil nahm am letzten Mittwoch seinen Lauf. In den Schulhäusern Eschenmatt und Schlossberg im Rütner Oberdorf hatten sich mehrere Lehrpersonen mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte die Schulleitung den Eltern per Brief mit. Fünf von acht Klassen Klassen wurden in Quarantäne geschickt, so wie es der kantonsärztliche Dienst verlangt.

Am vergangenen Freitag wurden in den drei Klassen, die sich nicht in Quarantäne befanden, alle Schüler und Schülerinnen getestet. «Die Tests der 69 Schüler und Schülerinnen fielen alle negativ aus», sagt Schulpräsident Stephan Inauen. Er habe gehofft, dass Gröbste sei vorüber. Doch dann tauchten in den vergangenen Tagen offenbar in verschiedenen weiteren Klassen vereinzelte positive Fälle auf, die unter den Eltern zu grosser Verunsicherung führten.

Kritik an Informationspolitik der Schule

Sie äussern Kritik an der Informationspolitik der Schulleitung. Ihre Namen möchten die Betroffenen nicht in der Zeitung lesen. Eine Mutter sagt: «Die Quarantänedauer ist für uns Eltern undurchsichtig. Am Sonntagabend waren viele Eltern total verunsichert, ob sie ihre Kinder nun am Montag in die Schule schicken sollten.»

Beim Contact Tracing hiess es, die Eltern müssten auf Anweisungen der Schule warten. Die Eltern-Information sei dann aber erst am Montagnachmittag gekommen. «Darin wurden die unterschiedlichen Quarantänedauern erklärt und die negativen Test-Ergebnisse der drei Klassen mitgeteilt. Man sagte uns, die Sicherheit sei gewährleistet und die Ansteckungskette unterbrochen.» Über die Informationspolitik der Schule sagt Inauen: «Ich verstehe die Verunsicherung, aber wir konnten nicht früher informieren. Am Montagmorgen haben wir die Resultate bekommen, am Montagmittag ging der Brief an die Eltern raus.»

Täglich höre sie seither von anderen Eltern und in Klassenchats von weiteren positiven Fällen, sagt die Mutter. «Am Mittwoch kam mein Kind nach Hause und erzählte, dass eine Freundin aus der Schule abgeholt wurde, weil ihr Bruder positiv getestet wurde.» Ihr würden klare Anweisungen seitens Schule und Contact Tracing fehlen.

«Ich muss als Laie entscheiden, ob ich mein Kind weiter in die Schule schicke, während das andere auf das Testergebnis wartet.» Es gebe lediglich die Empfehlung des Contact Tracing, dass Kinder in Quarantäne einen Test machen sollten. «Ich habe das getan. Aber was ist mit denen, die das nicht tun? Theoretisch könnten Kinder ja positiv sein und weitere Kinder anstecken.»

Besorgte Eltern

Eine andere Mutter empfindet den Informationsfluss ebenfalls als «schwach». Auch sie berichtet davon, dass besorgte Eltern am vergangenen Sonntagabend miteinander telefonierten und sich fragten, was sie nun tun sollten. Nachdem der Schulleiter einer Mutter versicherte, dass die Eltern die Kinder ohne Konsequenzen zu Hause lassen könnten, wurde diese Information im Elternchat geteilt. Darauf hätten sich viele Eltern dafür entschieden, ihre Kinder am Montag zuhause zu lassen. «In der Klasse meines Kindes sind schlussendlich am Montag nur sieben Schüler in die Schule gegangen. Das zeigt doch, wie gross die Verunsicherung ist.»

Sie habe sich per Mail zwei Mal an die Schulleitung gewandt. Im Mailverkehr, der dieser Zeitung vorliegt, stellt sie mehrere detaillierte Fragen zur Situation. Die Antwort des Schulleiters: «Danke für Ihr Mail. Sie erhalten heute Nachmittag von der Klassenlehrerin einen Infobrief der Schulleitung, welcher ihre gestellten Fragen beantwortet.»

Die Mutter sagt: «Keine meiner Fragen wurde beantwortet. Das war enttäuschend.» Nach einem zweiten Mail habe sich Schulpräsident Stephan Inauen telefonisch bei ihr gemeldet und die Lage erklärt. Er sagt: «Ja, man hätte auf diese Anfragen ausführlicher antworten sollen. Darum war es wichtig, dass ich mich bei den Betroffenen telefonisch gemeldet habe.»

Ihr Kind habe derweil am Dienstag ein positives Testergebnis erhalten, sagt die betroffene Mutter. «Mich macht es fertig, dass die Schule bei so einer Masse an positiven Fällen weiterhin offen bleibt und schlussendlich ein Kind nach dem anderen ein positives Ergebnis bekommt.» Einige Eltern würden sich eine Schliessung der Schule wünschen, um die Ansteckungskette zu unterbrechen.

Schulschliessung kein Thema

Allerdings liegt ein Entscheid über eine allfällige Schliessung nicht in den Händen der Schule, wie Schulpräsident Stephan Inauen klarstellt. «Was die Eltern fordern, nämlich Massnahmen wie Massentests oder gar eine Schulschliessung, liegt nicht unseren Händen. Das entscheidet der kantonsärztliche Dienst.» Das bestätigt Myriam Ziegler, Amtschefin des Volksschulamtes.

«Bei einem gehäuften Auftreten von COVID-19-Infektionen an einer Schule kann eine Ausbruchstestung durchgeführt werden. Diese soll helfen, Infektionsketten zu unterbrechen und Quarantänemassnahmen oder gar Schulschliessungen zu verhindern.» Der Vorteil einer Ausbruchstestung sei, dass aufgrund des lokalen Infektionsgeschehens die Verweigerung des Tests Konsequenzen haben könne, sagt Ziegler. Das bedeutet: «Ausschluss vom Präsenzunterricht und der schulischen Betreuung für die Dauer einer Quarantäne.»

Dass die Schule nicht vorübergehend bis zum Massentest geschlossen wird, erklärt Beat Lauper, der Leiter der Steuerungsgruppe Contact Tracing, folgendermassen: «Es ist Politik des Volksschulamtes, der Bildungsdirektion, gestützt vom Kantonsärztlichen Dienst der Gesundheitsdirektion und dessen Contact Tracing, dass angestrebt wird, den Schulbetrieb – wenn immer möglich - aufrecht zu erhalten.» Schulschliessungen sollten nicht stattfinden, wenn die Situation es nicht zwingend verlange, sagt Lauper.

«In diesem Sinne wurde die Lage so beurteilt, dass es hier verhältnismässig ist, die Schulen nicht zu schliessen.» Dass nach der begrenzten Ausbruchstestung von letzter Woche ein paar wenige Fälle mehr aufgetaucht seien, bezeichnet Lauper als durchaus normal. Da Betroffene mit einer aussergewöhnlichen Vehemenz nach weiteren Massnahmen verlangten, habe man eine Massentestung angesetzt. «Bis zur Ermittlung der Resultate ist grundsätzlich vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler weiterhin in die Schule gehen dürfen.»

Massentest für 21 Klassen

Die Ängste und die Verunsicherung, die nun da seien, verstehe er, versichert Inauen. «Das Problem war auch, dass Kinder teilweise in Quarantäne mussten, und deren Geschwister trotzdem in die Schule gingen.» Die Schule habe nach den weiteren positiven Fällen aber zügig reagiert. Am Dienstag habe man bereits mit dem schulärztlichen Dienst über einen möglichen Massentest diskutiert. Am Mittwoch sei der definitive Entscheid dafür gefallen.

Am Freitag werden an den Schulen des Rütner Oberdorfs sämtliche 21 Klassen getestet. An den Vorbereitungen dafür sei man dran. «Wenn die Resultate da sind, sollten am Montag alle negativ getesteten Kinder wieder normal in die Schule gehen können», sagt der Schulpräsident.

Coronafälle auch an Hittnauer Schule

Die Schule Hittnau ist ebenfalls stark vom Corona-Virus betroffen. An vier Primarklassen sind mehrere Fälle von Corona-Infektionen aufgetreten. Zwei der Klassen befinden sich seit Mittwoch in Quarantäne. Der Kantonsärztliche Dienst hat deshalb angeordnet, dass an der Primarschule flächendeckend auf Corona getestet wird. Die Tests finden am Freitag, 26. März, statt, wie die Schule mitteilt. (kö)