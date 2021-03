Turbenthaler Kreisel kommt erst nächstes Jahr

In diesem Frühling hätte das kantonale Tiefbauamt die erste Etappe der Tösstalstrasse in Turbenthal sanieren wollen. Hauptbestandteil ist ein neuer Kreisel bei der reformierten Kirche in Turbenthal. Nun hat das Tiefbauamt entschieden, den Baustart dieser ersten Etappe auf das nächste Jahr zu verschieben.