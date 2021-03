Egger Gemeinderat will sich keine Schuldenbremse verordnen lassen

Am 13. Juni stimmen die Eggerinnen und Egger über die neue Gemeindeordnung ab. Über die wesentlichen Änderungen orientierte Gemeindepräsident Tobias Bolliger (FDP) am Montag in einer Online-Informationsveranstaltung, wobei er gleich zu Beginn klarstellte, dass es sich vorwiegend um kleine Anpassungen handle. Dies, weil die letzte Totalrevision der Gemeindeordnung in Egg erst sechs Jahre zurück liege und man damit bislang «eigentlich gut gefahren» sei.