Die fetten Jahre sind in Volketswil langsam vorbei

Der Immobilienmarkt in Volketswil floriert. Zu diesem Schluss kommt man anhand der Jahresrechnung 2020, die der Gemeinderat kürzlich in den «Volketswiler Nachrichten» präsentierte. Diese schliesst bei einem Aufwand von 63,1 Millionen Franken und einem Ertrag von 68,8 Millionen Franken mit einem Plus von 5,7 Millionen Franken. Ursprünglich hat der Gemeinderat einen Ertragsüberschuss von knapp 500'000 Franken budgetiert.