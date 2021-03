«Die Ehe dient als Rahmen, in dem das Leben blühen kann»

Für Paare, die sich in der Katholischen Kirche trauen lassen wollen, gibt es sogar die Möglichkeit, im Vorfeld ein Eheseminar zu besuchen. Dort kann man sich mit anderen Eheleuten, Seelsorgern, aber auch Psychologen oder Medizinern austauschen. «Es wird den Paaren gezeigt, was alles auf sie zukommen kann und was es für Lösungen gibt. Das Ganze dauert einen Tag und lohnt sich auf jeden Fall», ist Isenecker überzeugt. Daneben gibt es von der Kirche getragene Ehetrainings oder Paarberatungen, die nicht nur in einer Krise in Anspruch genommen werden, sondern auch als Pflege der Ehe dienen können. Die von Isenecker getrauten Paare bekommen im Jahr nach der Eheschliessung auch noch sechsmal Ehepost. «Das soll ihnen helfen, über die Bücher zu gehen, zu schauen, wo sie stehen oder was für Sehnsüchte noch unerfüllt sind.»

Eine Garantie für eine funktionierende Ehe können aber weder Blum noch Isenecker geben. «Natürlich wäre es praktisch, wenn ich sieben Werte auflisten könnte, die das Leben gelingen lassen. Aber dann wäre ich ein Fundamentalist», sagt Isenecker. Vielmehr gehe es darum, nach christlichen Werten miteinander zu leben und so dazu beizutragen, dass die Ehe gelinge. Einander verzeihen können, die Hoffnung haben, dass alles gut kommt, oder den Mut haben, Verletzlichkeit zu zeigen: «In jede Beziehung spielt so viel rein. Und wenn Menschen gelernt haben, die Werte leben zu können, dann werden sie auch durch das Leben getragen.» Daher gelte es auch, die Chance, die in der Idee der christlichen Überlieferung liege, wiederzuentdecken, sagt Blum. «Es ist ein wunderbares Design, das uns der Schöpfer gegeben hat. Dass er uns füreinander schuf und die Ehe als Rahmen dafür dient, dass das Leben blühen kann.» Ein Rahmen, der Sicherheit und Basis zum Gedeihen gebe.

Bewusst als Christen leben

Neben den Gesprächen über die Beziehung des Paars ist in den Sitzungen vor der Hochzeit auch die Planung der Zeremonie ein wichtiger Aspekt. In der Reformierten wie auch in der Katholischen Kirche bieten sich den künftigen Eheleuten verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. So können etwa die Traukirche oder die Kirchenlieder gewählt oder die Fürbitte selbst gestaltet werden. «Es gibt Paare, die haben sich vor dem ersten Treffen schon viele Gedanken zur Zeremonie gemacht, und andere brauchen ein wenig mehr Hilfe. Man findet dann immer eine Lösung, und wir bemühen uns sehr, dass es für das Paar auch stimmig ist», sagt Isenecker.

Und wenn dann die beiden vor Gott und der Gesellschaft Ja zueinander sagen, dann ist auch er immer wieder aufs Neue ergriffen. Für Blum kommt der schönste Moment der Trauung erst danach. «Die Paare sind während der Trauung oft sehr angespannt, und deshalb ist es immer ein schöner Moment, wenn es geschafft ist und man die Erleichterung beim frisch verheirateten Paar sieht.»

Auch wenn die Gesellschaft im Wandel ist und immer weniger kirchliche Hochzeiten stattfinden, blicken die beiden Seelsorger hoffnungsvoll in die Zukunft und sehen in der Veränderung auch eine Chance. «Ich glaube, dass es nach und nach mehr Leute gibt, die ganz bewusst als Christen und nach christlichen Massstäben leben und deshalb auch kirchlich heiraten werden», prognostiziert Blum. Auch Isenecker bemerkt bei den jungen Leuten im Religions- oder Firmunterricht eine verstärkte Sehnsucht nach Familie und Partnerschaft. «Jungen Menschen wird vorgegaukelt, dass alles austauschbar ist. Aber Menschen sind das nicht.» Und vielleicht würden sie sich gerade deshalb danach sehnen, die eine Person zu finden und mit ihr für immer zusammenzubleiben.