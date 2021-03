Oberländer Impfzentren sollen in zwei Wochen den Betrieb aufnehmen

Ab nächsten Montag können sich impfwillige Personen ab 65 Jahren auf www.zh.ch/coronaimpfung für die Corona-Impfung registrieren, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich mitteilte. Bei der Registrierung müssen Interessierte medizinische Fragen beantworten und persönliche Daten erfassen.

Anders als Personen ab 75 können Personen ab 65 vorerst noch keinen Termin buchen. Die Buchung erfolgt in einem zweiten Schritt, sobald ein Grossteil der über 75-Jährigen geimpft ist. Dies dürfte voraussichtlich noch im April der Fall sein. Personen unter 65 brauchen noch etwas mehr Geduld. Nach jetzigem Stand kann die breite Bevölkerung ab Mai einen Impftermin buchen.

Einrichtungsarbeiten in Wetzikon auf Kurs

Im Zürcher Oberland werden in den Impfzentren Uster und Wetzikon ab dem 7. April Impfungen durchgeführt. Das Impfzentrum in Wetzikon befindet sich bei der Kunsteisbahn in Wetzikon. Wie die Stadt Wetzikon in einer Medienmitteilung vom Dienstag mitteilt, haben die Einrichtungsarbeiten des Wetziker Covid-19-Impfzentrums diese Woche begonnen. Sie seien trotz sportlichem Zeitplan auf Kurs.