Kreisel in Turbenthal wird erst nächstes Jahr gebaut

In diesem Frühling hätte das kantonale Tiefbauamt eigentlich den Kreisel bei der reformierten Kirche in Turbenthal bauen wollen. Doch es verschiebt den Baustart auf das nächste Jahr. Das haben die Verantwortlichen am Dienstagabend an einer virtuellen Informationsveranstaltung via Youtube-Livestream mitgeteilt.